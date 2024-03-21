Пока вы не уснули: Макрон о скором падении Украины и угроза нехватки бензина в России

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Макрон заявил о скором падении Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина может «пасть очень скоро». Об этом сообщает Politico со ссылкой на участников мероприятия, проходившего в Елисейском дворце.

По словам собеседников издания, в беседах с французскими политиками Макрон заявил, что близок «исторический момент».

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Литва прекратила пропускать грузовики из Калининградской области

Литовская сторона прекратила пропуск грузовых машин из Калининградской области «без объяснения причин». Об этом сообщила сегодня в своем Telegram-канале Федеральная таможенная служба России.

По данным российских таможенников Литва отказалась принимать грузовые машины из России, начиная с 23:00 20 марта.

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ЦИК объявил официальные результаты президентских выборов в России

Итоговый результат президента РФ Владимира Путина на выборах главы государства составил 87,28%, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

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Киев считает, что завершить конфликт на Украине военным путем невозможно

Украина не получала прямых просьб от своих союзников провести переговоры с Россией, при этом Киев считает, что завершить конфликт военным путем невозможно. С таким утверждением выступил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Нет, на данный момент прямых просьб вести переговоры с россиянами нет", - заверил он в интервью газете El País.

По словам политика, Киев "продвигает формулу мира президента [Украины] Владимира Зеленского".

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В России предупредили об угрозе нехватки бензина

Российская нефтепереработка в начале 2024 года столкнулась с двойным ударом. Санкции осложняют проведение ремонтов нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), а атаки беспилотников увеличивают число повреждений. В результате, предупредил в своей колонке в издании Forbes замглавы экономического департамента Института энергетики и финансов (ИЭФ) Сергей Кондратьев, уже к лету стране угрожает дефицит бензина.

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Российский самолет незаконно залетел в Китай

Пассажирский самолет российской авиакомпании незаконно пролетел над Китаем. Об этом сообщил Telegram-канал «Авиаторщина».

Нештатная ситуация произошла 20 марта с лайнером Boeing 737, который выполнял рейс из Красноярска в Благовещенск. По данным источника, пилоты совершали маневр при заходе на посадку, проигнорировали указание диспетчера и залетели в воздушное пространство соседней страны на высоте 900 метров.

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Названа дата прощания с Василием Уткиным

Прощание с известным спортивным журналистом и комментатором Василием Уткиным пройдёт в субботу, 25 марта. Оно состоится по адресу улица маршала Тимошенко, 25 в ЦКБ при президенте России с 11:00 до 14:00 мск. Об этом сообщает пресс-служба медийного клуба «Эгриси», владельцем которого являлся Уткин.

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В США заявили о «планах» России начать новую войну в Европе

Россия может развязать новую войну на Балканах, чтобы ослабить поддержку Украины и дестабилизировать Запад. Такое мнение озвучили эксперты Ивана Страднер и Марк Монтгомери из Foundation for Defense of Democracies («Фонда защиты демократии») в интервью Wall Street Journal.

«Поскольку российские войска понесли потери на Украине, Москва может много выиграть, создавая проблемы в других частях континента», — говорится в статье.

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Пуск ракеты с кораблем «Союз МС-25» отменили в последний момент

Пуск ракеты-носителя с пилотируемым кораблем «Союз МС-25» отменен. Экипаж должен был стартовать к МКС в 16:21, однако в последний момент полет ракеты отменили.

На бору корабля находились российский космонавт Олег Новицкий, участница космического полёта из Белоруссии Марина Василевская и астронавт NASA Трейси Дайсон.

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Тестя Павла Прилучного задержали в Москве

Тесть актера Павла Прилучного был задержан в столице. Он подозревается в организации нелегального казино, сообщает Telegram-канал Shot.

Речь идет о подпольном казино, организованном в квартире по улице 1-й Новокузьминской. Туда полицейские пришли вчера поздно вечером.

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