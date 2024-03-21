Пуск ракеты-носителя с пилотируемым кораблем «Союз МС-25» отменен. Экипаж должен был стартовать к МКС в 16:21, однако в последний момент полет ракеты отменили. ТАСС

На бору корабля находились российский космонавт Олег Новицкий, участница космического полёта из Белоруссии Марина Василевская и астронавт NASA Трейси Дайсон. RT на русском

Новицкий и Василевская должны пробыть на МКС около двух недель и вернуться 2 апреля на "Союзе МС-24" с астронавтом NASA Лорал О’Харой. В то время как миссия Дайсон продлится до сентября, затем она вернется на Землю вместе с космонавтами "Роскосмоса" Олегом Кононенко и испытателем Николаем Чубом. Москва24