Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина может «пасть очень скоро». Об этом сообщает Politico со ссылкой на участников мероприятия, проходившего в Елисейском дворце.

По словам собеседников издания, в беседах с французскими политиками Макрон заявил, что близок «исторический момент».

«Украина может упасть очень скоро», - процитировал слова Макрона один из участников встречи.

Также президент Франции заявил своим собеседникам, что сейчас «время разговоров, а не мобилизации», но ему хотелось бы, чтобы это изменилось.

«Необходимо настоящее возрождение войск, [надо] мобилизовать гораздо больше», - сказал Макрон.

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В конце февраля Макрон допустил, что европейские страны могут отправить войска на Украину. По его словам, сейчас в ЕС нет консенсуса по этому вопросу, но «ничего исключать нельзя». Власти США, Германии, Британии и других стран заявили, что у них таких планов нет.

Позже Макрон заявил, что у Парижа «нет лимитов и красных линий» в вопросе помощи Украине.