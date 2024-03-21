Литва прекратила пропускать грузовики из Калининградской области

Литовская сторона прекратила пропуск грузовых машин из Калининградской области «без объяснения причин». Об этом сообщила сегодня в своем Telegram-канале Федеральная таможенная служба России.

По данным российских таможенников Литва отказалась принимать грузовые машины из России, начиная с 23:00 20 марта.

«В связи с этим перед МАПП Чернышевское образовалась очередь из 140 большегрузов. Еще 25, оформленных калининградскими таможенниками, находятся на нейтральной полосе», - говорится в сообщении.

В Федеральной таможенной службе России призвали водителей учитывать возможные затруднения на этом участке российско-литовский границы, заверив, что с российской стороны «каких-либо изменений в порядке пропуска и оформления нет».

В 2022 году Литва прекратила железнодорожный транзит части грузов из основной территории РФ в Калининградскую область. Это решение было объяснено санкциями, которые ввел ЕС. В Кремле назвали действия литовских властей незаконными и беспрецедентными и пообещали принять ответные меры.

Позднее в ЕС прошли переговоры по вопросу перевозки грузов с основной территории России в Калининград, и в итоге блокада была снята.