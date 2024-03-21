Тестя Павла Прилучного задержали в Москве

Тесть актера Павла Прилучного был задержан в столице. Он подозревается в организации нелегального казино, сообщает Telegram-канал Shot.

Речь идет о подпольном казино, организованном в квартире по улице 1-й Новокузьминской. Туда полицейские пришли вчера поздно вечером.

В данном помещении было обнаружено несколько игровых автоматов. Тогда же силовики задержали троих организаторов незаконного бизнеса, среди которых оказался 57-летний Аршак Брутян. Он является отцом супруги Прилучного, Зепюр Брутян.

В настоящее время правоохранители проводят проверку по данному делу.

Прилучный устроил скандал в центре Москвы

Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы на шесть лет - они могут проходить по статье 171.2 («Незаконные организация и проведение азартных игр») УК РФ.

Ранее стало известно, что актера Никиту Кологривого задержали в Новосибирске. Как писал Shot, ему грозит арест на 15 суток за мелкое хулиганство. Дело связано с дебошем, который был устроен актером в ночь на 19 марта в заведении Tangiers Lounge в Новосибирске.