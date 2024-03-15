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Пока вы не уснули: призыв Орбана к странам Евросоюза и план Б Киева

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Орбан призвал страны Евросоюза «восстать» против Брюсселя

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз — не первая «империя», желающая подчинить себе страну, и Будапешт не потерпит разорения экономики Европы действиями Брюсселя. Как сообщает издание Index, об этом он заявил во время выступления с речью в Венгерском национальном музее по случаю годовщины национально-освободительной революции 1848–1849 годов.

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Макрон назвал условие для мира между Россией и Украиной

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал условие для мира в контексте украинского конфликта. По его словам, мир между Россией и Украиной должен предполагать взаимные гарантии безопасности. Об этом французский лидер сообщил на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

«Прочный мир, — а именно такую формулу надо использовать, — это мир, который будет соответствовать международному праву с соблюдением суверенитета и территориальной целостности Украины и который будет предполагать взаимные гарантии безопасности», — отметил Макрон.

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Первые россияне начали покидать Латвию из-за нового закона об иммиграции

Латвию покинули первые двое граждан России, получивших предписание о выезде, передает «Интерфакс».

К настоящему времени было выдано девять таких предписаний на выезд гражданам РФ, которые не выполнили требования поправок к закону об иммиграции и не подали документы на получение вида на жительство (ВНЖ) в Латвии, сообщил министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис.

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На Украине рассказали о плане Б Киева при отсутствии помощи США

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что у Киева есть план Б на случай отсутствия помощи США. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Марченко, Украина нуждается в поддержке Соединенных Штатов Америки, но в то же время Киев «нарабатывает другие варианты». Альтернативой траншам США глава украинского Минфина назвал помощь со стороны стран «Большой семерки».

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В Германии призвали пересмотреть газовую политику в отношении России

Члены правой партии бундестага «Альтернатива для Германии» (АдГ) обратились к правительству ФРГ с призывом пересмотреть газовую политику в отношении России из-за действий США в сфере энергетики.

Об этом говорится в тексте парламентского запроса депутатов, с которым ознакомилась «Лента.ру».

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Медведев отреагировал на новое требование Евросоюза к России

Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) Дмитрий Медведев фразой «можно послать» отреагировал на новое требование Европейское союза (ЕС) к России.

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Токаев предложил сменить герб Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев допустил возможность смены государственного герба республики, отметив, что в нынешнем присутствуют эклектика и признаки советской эпохи. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что в отношении государственного герба следует принять во внимание доводы профессионалов и неравнодушных граждан, в том числе молодежи, о том, что герб Казахстана слишком сложен для восприятия.

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Украинские хакеры опубликовали документы ВСУ о потерях танков Abrams

Украинские хакеры из группы Beregini опубликовали документы Вооруженных сил Украины (ВСУ) о потерях танков Abrams. Скриншоты доступны в Telegram-канале хакеров.

В документах говорится, что один из танков Abrams (заводской номер UKR002) был «безвозвратно потерян». Танк получил повреждения в результате атаки двух дронов в районе села Бердичи, уточняется в рапорте. Помимо этого, документ раскрывает потери в экипаже.

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ФСБ задержала в Москве агента Украины, путавшего ПВО ложными целями

В ФСБ сообщили о задержании в Москве украинского агента, передает ТАСС. В спецслужбе заявили, что этот человек запускал беспилотники около военных объектов, чтобы отвлечь средства ПВО ложными целями.

По данным ФСБ, задержанный самостоятельно установил контакт с украинскими спецслужбами и одной из националистических военизированных террористических организаций.

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Стало известно об операции по удалению тромба у экс-президента Чехии

Бывший президент Чехии Милош Земан перенес операцию по удалению тромба и в данный момент находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на Университетскую клинику района Мотол в Праге.

«Экс-президент Чехии Милош Земан находится в тяжелом, но стабильном состоянии по данным на пятницу, на следующий день после перенесенной операции по удалению тромба в ноге», — заявили в клинике.

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