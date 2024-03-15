Орбан призвал страны Евросоюза «восстать» против Брюсселя

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз — не первая «империя», желающая подчинить себе страну, и Будапешт не потерпит разорения экономики Европы действиями Брюсселя. Как сообщает издание Index, об этом он заявил во время выступления с речью в Венгерском национальном музее по случаю годовщины национально-освободительной революции 1848–1849 годов.

Премьер отметил, что действия Брюсселя разоряют фермеров и европейские компании, уничтожают средний класс, отнимают права наций и втягивают страны Европы в военные конфликты. Он призвал европейцев «восстановить самоуважение» и противостоять несправедливости брюссельской системы, подчеркнув, что этот год будет переломным.

Орбан сделал заявление после встречи с Трампом

Напомним, что 5 марта Орбан в ходе ежегодной встречи послов страны заявил, что гегемония Запада подошла к концу и теперь в мире наступает время нового мирового порядка. По мнению премьера, западные союзники оказывают огромное давление на Венгрию и другие страны, которые занимают позицию отстаивания своего суверенитета, поскольку хотят их ослабить.