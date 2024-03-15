Макрон назвал условие для мира между Россией и Украиной

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал условие для мира в контексте украинского конфликта. По его словам, мир между Россией и Украиной должен предполагать взаимные гарантии безопасности. Об этом французский лидер сообщил на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

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«Прочный мир, — а именно такую формулу надо использовать, — это мир, который будет соответствовать международному праву с соблюдением суверенитета и территориальной целостности Украины и который будет предполагать взаимные гарантии безопасности», — отметил Макрон.

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Он добавил, что «рано или поздно» этот конфликт завершится мирным урегулированием, и призвал стремиться к той формуле, которую он предложил.

По мнению французского президента, конфликт не может быть разрешен путем капитуляции. Он подчеркнул, что мир будет нестабильным, если будет основан на «поражении Украины и слишком большом количестве уступок России».

Ранее Макрон назвал еще одно условие для «прочного мира» на Украине. Он заявил, что Крымский полуостров должен быть снова признан частью страны.