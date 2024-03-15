ФСБ задержала в Москве агента Украины, путавшего ПВО ложными целями
В ФСБ сообщили о задержании в Москве украинского агента, передает ТАСС. В спецслужбе заявили, что этот человек запускал беспилотники около военных объектов, чтобы отвлечь средства ПВО ложными целями.
По данным ФСБ, задержанный самостоятельно установил контакт с украинскими спецслужбами и одной из националистических военизированных террористических организаций.
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Сначала он прошел «инициацию», чтобы доказать свою лояльность Украине, - он вел пропаганду против СВО и отправлял кураторам фото- и видеоотчеты о своих действиях.
После «инициации» этот человек получил задание попытаться запутать российские системы СВО.
«Осуществлял сборку и запуск беспилотных летательных аппаратов для создания ложных целей в непосредственной близости от объектов Минобороны России», - рассказали в ФСБ.
В спецслужбе подчеркнули, что задержанный уже дал признательные показания. Мужчина указал точное местоположение схрона с компонентами, которые он использовал для преступлений.
Против задержанного возбудили дело о госизмене, затем он был отправлен в СИЗО.
Ранее в Калужской области задержали человека, который принес к зданиям двух брянских компаний пакеты со взрывчаткой. СМИ сообщали, что 21-летний задержанный несколько месяцев назад связался с представителями украинских спецслужб, а те пообещали ему 180 тысяч рублей и помощь в переезде на Украину, если он выполнит их задание.