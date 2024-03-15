Первые россияне начали покидать Латвию из-за нового закона об иммиграции

Латвию покинули первые двое граждан России, получивших предписание о выезде, передает «Интерфакс».

К настоящему времени было выдано девять таких предписаний на выезд гражданам РФ, которые не выполнили требования поправок к закону об иммиграции и не подали документы на получение вида на жительство (ВНЖ) в Латвии, сообщил министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис.

Власти Латвии пригрозили в течение месяца депортировать из страны 800 россиян

По его словам, еще семь постановлений о выезде не выполнены и, если они не будут обжалованы, то Госпогранохрана попытается выдворить россиян из страны принудительно.

Ранее о депортации 800 россиян из-за незнания латышского языка и не подавших заявление на получение вида на жительство в Латвии на два года рассказала представитель управления по вопросам миграции Латвии Мадара Пуке.