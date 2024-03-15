Токаев предложил сменить герб Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев допустил возможность смены государственного герба республики, отметив, что в нынешнем присутствуют эклектика и признаки советской эпохи. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что в отношении государственного герба следует принять во внимание доводы профессионалов и неравнодушных граждан, в том числе молодежи, о том, что герб Казахстана слишком сложен для восприятия.

По словам президента Казахстана, в случае общественного согласия на смену герба можно было бы собрать спецкомиссию, которая рассмотрит все аспекты и проведет общественной дискуссию. После этого Токаев предложил объявить конкурс на лучший эскиз новой государственной эмблемы республики.

До этого Токаев заявил, что Казахстан нацелен на укрепление традиционных ценностей вопреки влиянию Запада. Он отметил необходимость сохранения традиционных семейных ценностей, назвав противоположную пропаганду Запада деструктивной.