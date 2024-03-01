Пока вы не уснули: Путин о размещении ЯО в космосе и офицеры НАТО на Украине

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Объявлено об окончании войны между Азербайджаном и Арменией

Республики Армения Аппарат Президента

Помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев заявил, что для его страны война с Арменией закончилась, государство фокусируется на мире и развитии.

"Ходят какие-то ненужные сплетни о том, что Азербайджан претендует на территорию Армении. Такого нет. Для нас война закончилась, оккупация закончилась. Мы фокусируемся на мире и развитии своего государства", - сказал Гаджиев в ходе дискуссии по Южному Кавказу на Антальском дипломатическом форуме.

Путин поставил точку в вопросе размещения ядерного оружия России в космосе

Россия не планирует размещать ядерное оружие в космосе, а заявления, которые делаются на Западе по этому поводу – «вбросы». Об этом заявил на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ президент Владимир Путин, пишет РИА Новости.

Ранее председатель спецкомитета по разведке палаты представителей Конгресса США Майк Тернер сообщил, что распространил среди законодателей «информацию, касающуюся серьезной угрозы национальной безопасности». Американские СМИ и эксперты предположили, что речь идет о том, что Россия может разместить противоспутниковое ядерное оружие в космосе.

МИД РФ прокомментировал запись беседы офицеров ФРГ об ударах по Крымскому мосту

В МИД России прокомментировали запись беседы офицеров ФРГ об ударах по Крымскому мосту. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, у немецких СМИ появился повод задать вопросы властям Германии.

Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что в ее распоряжении оказалась запись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждали удары по Крымскому мосту.

Стали известны детали проекта мирного договора России и Украины в 2022 году

В проекте мирного договора между Россией и Украиной в апреле 2022 года предусматривалось, что Киев может добиваться членства в Европейском союзе (ЕС), но исключалось его вступление в НАТО. Детали содержания проекта соглашения раскрыла американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

В 17-страничном документе говорится, что Украине не разрешается присоединяться к военным союзам, таким как Североатлантический альянс, и никакое иностранное оружие не будет допущено на территорию страны.

В ЦБ заявили о перегреве рынка первичного жилья в России

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что финансовый регулятор считает, что рынок первичного жилья в стране перегрет.

Соответствующее заявление она сделала на ежегодной встрече с руководством Банка России «Регулирование ЦБ России деятельности участников финансового рынка».

Лавров сообщил об офицерах НАТО на Украине

На данный момент в конфликт на Украине вовлечены не только иностранные наемники, но и кадровые британские и французские офицеры НАТО. Об этом на дипломатическом форуме в турецкой Анталье заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россия впервые использовала минимальный уровень цен на нефть

Unsplash

Россия впервые прибегла к механизму минимального уровня цен на нефть для защиты государственных доходов от ограничений. Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство ссылается на письмо Федеральной налоговой службы России. Отмечается, что каждый месяц бюджет России пополняется за счет нефтегазовой отрасли на несколько миллиардов долларов.

Премьер Эстонии отказалась называть Путина президентом

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас отказалась называть Владимира Путина президентом России. Об этом она заявила на правительственной пресс-конференции, отвечая на вопрос о признании результатов будущих выборов российского лидера, передает ERR.

В ДНР раскрыли судьбу ракет Taurus в случае их поставки на Украину

South Korea Defense Ministry

Российские ПВО уничтожат ракеты большой дальности Taurus в случае их поставки на Украину. Такое заявление в беседе с «РИА Новости» сделал советник главы ДНР Ян Гагин.

По его словам, ВС РФ ответят на поставки Taurus их уничтожением. Гагин отметил, что российские системы противовоздушной обороны уже сделали это со Storm Shadow, и ATACMS, и HIMARS.

Литва запретила высадку и посадку пассажиров калининградских поездов

В Литве с 1 марта вступил в силу запрет на высадку на своей территории российским пассажирам поезда Москва-Калининград. Об этом сообщает РИА Новости.