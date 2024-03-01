Президент России заявил о «вбросах» со стороны Запада
Россия не планирует размещать ядерное оружие в космосе, а заявления, которые делаются на Западе по этому поводу – «вбросы». Об этом заявил на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ президент Владимир Путин, пишет РИА Новости.
Ранее председатель спецкомитета по разведке палаты представителей Конгресса США Майк Тернер сообщил, что распространил среди законодателей «информацию, касающуюся серьезной угрозы национальной безопасности». Американские СМИ и эксперты предположили, что речь идет о том, что Россия может разместить противоспутниковое ядерное оружие в космосе.
Сегодня президент России затронул этот вопрос на заседании Совета безопасности.
«Мы с вами уже обсуждали вбросы, которые делают некоторые деятели на Западе, по поводу якобы имеющихся у нас планов размещения ядерного оружия в космосе. Я говорю «якобы», потому что таких планов, как я уже говорил и как мы хорошо знаем, у нас нет», - подчеркнул Владимир Путин.
Напомним, что накануне руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон не фиксирует признаков того, что в России идет подготовка для применения ядерного оружия.