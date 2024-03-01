«Мы с вами уже обсуждали вбросы, которые делают некоторые деятели на Западе, по поводу якобы имеющихся у нас планов размещения ядерного оружия в космосе. Я говорю «якобы», потому что таких планов, как я уже говорил и как мы хорошо знаем, у нас нет», - подчеркнул Владимир Путин.