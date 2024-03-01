В ДНР раскрыли судьбу ракет Taurus в случае их поставки на Украину

Российские ПВО уничтожат ракеты большой дальности Taurus в случае их поставки на Украину. Такое заявление в беседе с «РИА Новости» сделал советник главы ДНР Ян Гагин.

По его словам, ВС РФ ответят на поставки Taurus их уничтожением. Гагин отметил, что российские системы противовоздушной обороны уже сделали это со Storm Shadow, и ATACMS, и HIMARS.

«У нас достаточно сильное ПВО сейчас. Мы научились отражать атаки практически всей линейки ракет, поставленных на Украину, и достаточно успешно», — добавил он.