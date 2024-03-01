Главный редактор медиагруппы « Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что у нее есть аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждают удары по Крымскому мосту. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По ее словам, запись длится 40 минут. Ее передали Симоньян в день заявления канцлера Германии Олафа Шольца о том, что НАТО не является и не станет стороной конфликта на Украине — об этом он говорил 28 февраля. Участники беседы разговаривали о том, как нанести удар по мосту, чтобы подозрение не упало на Германию. Кроме того, в диалоге офицеры упоминают британских и американских военных, которые давно «напрямую участвуют в конфликте».