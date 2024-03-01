Лавров сообщил об офицерах НАТО на Украине

«Американцы до госпереворота [на Украине в 2014 году] сотнями сидели в министерствах так же как они сейчас имеют якобы своих наемников, а на самом деле там есть кадровые офицеры: есть там англичане, французы. Нам это хорошо известно», — сообщил министр.