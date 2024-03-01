$91.33+0.4998.72+0.18
Войти в почту

Лавров сообщил об офицерах НАТО на Украине

На данный момент в конфликт на Украине вовлечены не только иностранные наемники, но и кадровые британские и французские офицеры НАТО. Об этом на дипломатическом форуме в турецкой Анталье заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Американцы до госпереворота [на Украине в 2014 году] сотнями сидели в министерствах так же как они сейчас имеют якобы своих наемников, а на самом деле там есть кадровые офицеры: есть там англичане, французы. Нам это хорошо известно», — сообщил министр.

Генсек НАТО прокомментировал слова Макрона об отправке войск

Ранее высокопоставленный европейский военный чиновник заявил британской газете Financial Times, что на Украине уже находятся западные формирования специального назначения, о которых не сообщается официально. Таким образом собеседник издания прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке военных на Украину. По мнению европейского чиновника, заявление Макрона было направлено на «создание неопределенности» и попытку сдерживания в отношениях с Россией.

Военные новости
Видео
Эммануэль Макрон
Сергей Лавров
МИД России
НАТО
Анталья
Украина
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости