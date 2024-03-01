Литва запретила высадку и посадку пассажиров калининградских поездов

В Литве с 1 марта вступил в силу запрет на высадку на своей территории российским пассажирам поезда Москва-Калининград. Об этом сообщает РИА Новости.

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Поясняется, что еще с 2020 года поезда ходили транзитом по Литве без посадки и высадки пассажиров. Тем не менее на станциях «Кена» и «Кибартай» проводились технические остановки для проверки документов. В это время россияне могли сойти с поезда.

Ранее правительство Литвы уточнило, что пассажиры могут высаживаться в исключительных случаях, решение об этом будет принимать Государственная пограничная служба Литвы (VSAT).