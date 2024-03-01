МИД РФ прокомментировал запись беседы офицеров ФРГ об ударах по Крымскому мосту

В МИД России прокомментировали запись беседы офицеров ФРГ об ударах по Крымскому мосту. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, у немецких СМИ появился повод задать вопросы властям Германии.

Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что в ее распоряжении оказалась запись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждали удары по Крымскому мосту.

"У немецкой прессы появился хороший повод доказать свою независимость и задать ей вопросы", - отметила на это Захарова в своем Telegram-канале.

Также она задалась вопросом, что на этот счет думает глава МИД Германии Анналена Бербок.