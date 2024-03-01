МИД РФ прокомментировал запись беседы офицеров ФРГ об ударах по Крымскому мосту
В МИД России прокомментировали запись беседы офицеров ФРГ об ударах по Крымскому мосту. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, у немецких СМИ появился повод задать вопросы властям Германии.
Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что в ее распоряжении оказалась запись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждали удары по Крымскому мосту.
"У немецкой прессы появился хороший повод доказать свою независимость и задать ей вопросы", - отметила на это Захарова в своем Telegram-канале.
Также она задалась вопросом, что на этот счет думает глава МИД Германии Анналена Бербок.
Кроме того, по словам Захаровой, у российских СМИ теперь также появилась актуальная тема для общения с посольством ФРГ в Москве.