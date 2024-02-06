Пока вы не уснули: новый поставщик бананов в РФ и причина отказа Аргентины вступать в БРИКС

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Россия нашла нового поставщика бананов

Индия в январе отправила в Россию первую партию бананов. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

"Итогом совместной работы стала отправка первой партии бананов из Индии в Россию в январе 2024 года, следующая поставка запланирована до конца февраля текущего года. Далее объемы экспорта индийских бананов на российский рынок будут наращиваться", - говорится в сообщении.

В Аргентине объяснили отказ от вступления в БРИКС

Власти Аргентины стремятся развивать торговые связи с максимально возможным количеством стран и не хотят быть связаны с каким-либо конкретным государством или блоком. По этим причинам страна отказалась вступать в БРИКС, заявила министр иностранных дел латиноамериканской страны Диана Мондино. Ее слова приводит ТАСС.

Как уточнила глава МИД, тесные торговые связи с конкретной страной или блоком противоречили бы политике либертарианства (отрицании права государства вмешиваться в экономику), которую стремятся продвигать аргентинские власти. На этом фоне одной из главных задач страны на ближайшее будущее станет укрепление взаимоотношений с большинством стран мира.

В Грузии заявили о попытке открыть в стране «второй фронт» против России

Кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что «определенные представители украинской стороны» пытаются открыть в Грузии «второй фронт» против России. Об этом сообщает 1tv.ge.

В январе спецслужбы Грузии пресекли попытку провезти взрывчатку с Украины в РФ через грузинскую территорию. Силовики изъяли 14 килограммов взрывчатого вещества. Их нашли в минивэне, принадлежащем гражданину Украины, спрятана взрывчатка была в двух муляжах аккумуляторов для электромобиля.

Писатель Борис Акунин* заочно арестован

Басманный суд заочно арестовал признанного иноагентом писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили*) по делу о призывах к терроризму и распространении фейков об армии. Об этом заявили РИА Новости в суде.

Ранее Минюст РФ признал Акунина* иноагентом за распространение недостоверных сведений о России и ВС РФ. До этого Росфинмониторинг внес его в перечень террористов и экстремистов.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента. Внесен в перечень террористов и экстремистов.

Стали известны подробности нового пакета антироссийских санкций

Ко второй годовщине СВО Европейский союз (ЕС) готовит очередной пакет санкций против России, в который войдет более 200 имен и наименований кампаний. Об этом сообщает немецкий телеканал NTV.

Как следует из текста, новый пакет рестрикций предусматривает существенное расширение списка лиц и учреждений, чьи активы в Евросоюзе будут заморожены.

Установлена личность погибшего при крушении Ми-8 члена экипажа

Спасатели установили личность погибшего члена экипажа разбившегося в Карелии вертолета Ми-8 МЧС РФ. Как сообщает газета «Известия», тело, которое подняли со дна Онежского озера, принадлежит 52-летнему бортмеханику Владимиру Билиде.

По словам источника издания, при себе у мужчины был паспорт. Сегодня, 6 февраля, спасатели продолжают поисковые работы с помощью глубоководных аппаратов.

Машина Карлсона у администрации Путина попала на видео

Автомобиль американского журналиста Такера Карлсона заехал на территорию администрации президента РФ в Москве, сообщает РЕН ТВ. Прибытие машины экс-ведущего телеканала Fox News показали на видео.

По данным РЕН ТВ, в транспорт погрузили съемочное оборудование. Утром Карлсона также заметили выходящим с парковки отеля, пока его команда грузила камеры в автомобиль.

Захарова отреагировала на слова ЕК о причастности РФ к протестам фермеров

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на обвинения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, по мнению которой Москва и изменения климата виновны в проблемах, с которыми столкнулись протестующие европейские фермеры.

«Вот это мощный поворот. Неожиданно, но приятно, что мы еще и всем климатом на планете управляем. Фермеры ЕСовские на этом фоне теряются — видимо, проделки дошкольных «русских хакеров»», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Министр финансов Германии заявил об обеднении страны

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил об отсутствии экономического роста в стране. В ходе выступления на мероприятии во Франкфурте, которое организовало агентство Bloomberg, он заявил, что Германия потеряла конкурентоспособность и становится беднее.

Министр также отметил, что государство отстает в экономическом плане. Как указывают в агентстве, утверждения Линдера свидетельствуют о том, что в ФРГ наблюдается тяжелая ситуация в экономике.

В Иране предложили экспортировать яйца в Россию

Торговый атташе посольства Ирана в России Рахими Мохсен в кулуарах XIV Международного конгресса «Халяль» заявил о готовности страны поставлять в РФ куриные яйца, передает РИА Новости.