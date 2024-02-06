Установлена личность погибшего при крушении Ми-8 члена экипажа
Спасатели установили личность погибшего члена экипажа разбившегося в Карелии вертолета Ми-8 МЧС РФ. Как сообщает газета «Известия», тело, которое подняли со дна Онежского озера, принадлежит 52-летнему бортмеханику Владимиру Билиде.
По словам источника издания, при себе у мужчины был паспорт. Сегодня, 6 февраля, спасатели продолжают поисковые работы с помощью глубоководных аппаратов.
Напомним, что вертолет Ми-8 управления МЧС Вологодской области перестал подавать сигнал в воскресенье, 4 февраля. Информация о потере связи поступила около 20:35. Последнее местонахождение транспортного средства зафиксировали над Онежским озером примерно в 20 км от села Деревяное.
На следующий день в Онежском озере нашли промоину и часть фюзеляжа от вертолета. Позднее спасатели обнаружили место крушения в районе села Деревянное — в 11 км от берега. Кроме уже найденного Билиде на борту находились еще два человека. Поисковая операция продолжается.