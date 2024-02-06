Машина Карлсона у администрации Путина попала на видео

Автомобиль американского журналиста Такера Карлсона заехал на территорию администрации президента РФ в Москве, сообщает РЕН ТВ. Прибытие машины экс-ведущего телеканала Fox News показали на видео.

По данным РЕН ТВ, в транспорт погрузили съемочное оборудование. Утром Карлсона также заметили выходящим с парковки отеля, пока его команда грузила камеры в автомобиль.

Видео с погрузкой съемочного оборудования в черный минивэн Карлсона публиковало KP.RU.

Автомобиль, на котором Карлсон передвигается по Москве, накануне уже был замечен по пути в администрацию президента, а затем и на выезде с охраняемой территории.

СМИ писали, что американский журналист прибыл в Россию, чтобы взять интервью у президента РФ Владимира Путина. Сам Карлсон, отвечая на вопрос о перспективе беседы с российским лидером, не исключил такую возможность.