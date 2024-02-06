Писатель Борис Акунин* заочно арестован

Басманный суд заочно арестовал признанного иноагентом писателя Бориса Акунина* (настоящее имя - Григорий Чхартишвили*) по делу о призывах к терроризму и распространении фейков об армии. Об этом заявили РИА Новости в суде.

Ранее Минюст РФ признал Акунина* иноагентом за распространение недостоверных сведений о России и ВС РФ. До этого Росфинмониторинг внес его в перечень террористов и экстремистов.

В декабре прошлого года стало известно, что против писателя возбуждено уголовное дело по статье о распространении фейков, направленных на дискредитацию ВС России. Позднее он был объявлен в розыск.