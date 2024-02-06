«Вот это мощный поворот. Неожиданно, но приятно, что мы еще и всем климатом на планете управляем. Фермеры ЕСовские на этом фоне теряются — видимо, проделки дошкольных «русских хакеров»», — написала Захарова в своем Telegram-канале. Газета.Ru