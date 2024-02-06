Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на обвинения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, по мнению которой Москва и изменения климата виновны в проблемах, с которыми столкнулись протестующие европейские фермеры. RT на русском
«Вот это мощный поворот. Неожиданно, но приятно, что мы еще и всем климатом на планете управляем. Фермеры ЕСовские на этом фоне теряются — видимо, проделки дошкольных «русских хакеров»», — написала Захарова в своем Telegram-канале. Газета.Ru
Дипломат поинтересовалась, «а ось Земли смещается тоже по велению Москвы?». Свободная Пресса