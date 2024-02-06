$91.24+0.5898.23-0.42
Войти в почту

В Грузии заявили о попытке открыть в стране «второй фронт» против России

Кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что «определенные представители украинской стороны» пытаются открыть в Грузии «второй фронт» против России. Об этом сообщает 1tv.ge.

В Грузии заявили о попытке открыть в стране «второй фронт» против России
© ТАСС

В январе спецслужбы Грузии пресекли попытку провезти взрывчатку с Украины в РФ через грузинскую территорию. Силовики изъяли 14 килограммов взрывчатого вещества. Их нашли в минивэне, принадлежащем гражданину Украины, спрятана взрывчатка была в двух муляжах аккумуляторов для электромобиля.

«Антизападная пропаганда»: президент Грузии обвинила правящую партию в связях с Россией

По данным грузинских властей, к делу причастны семь граждан Грузии, трое украинцев и два гражданина Армении.

По мнению Кобахидзе, кто-то за пределами Грузии пытается сделать страну «мишенью» для России.

«Эти люди не могут скрыть своих злых намерений в отношении нашего государства. <…> Это еще раз подтверждает то, что высшие должностные лица украинской власти в принципе открыто заявляют о том, что они хотели и, наверное, до сих пор хотят второго фронта в нашей стране», - подчеркнул политик.

Кобахидзе заявил, что его это «очень тревожит».

В мире
Ираклий Кобахидзе
Россия
Грузия
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости