В Грузии заявили о попытке открыть в стране «второй фронт» против России
Кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что «определенные представители украинской стороны» пытаются открыть в Грузии «второй фронт» против России. Об этом сообщает 1tv.ge.
В январе спецслужбы Грузии пресекли попытку провезти взрывчатку с Украины в РФ через грузинскую территорию. Силовики изъяли 14 килограммов взрывчатого вещества. Их нашли в минивэне, принадлежащем гражданину Украины, спрятана взрывчатка была в двух муляжах аккумуляторов для электромобиля.
По данным грузинских властей, к делу причастны семь граждан Грузии, трое украинцев и два гражданина Армении.
По мнению Кобахидзе, кто-то за пределами Грузии пытается сделать страну «мишенью» для России.
«Эти люди не могут скрыть своих злых намерений в отношении нашего государства. <…> Это еще раз подтверждает то, что высшие должностные лица украинской власти в принципе открыто заявляют о том, что они хотели и, наверное, до сих пор хотят второго фронта в нашей стране», - подчеркнул политик.
Кобахидзе заявил, что его это «очень тревожит».