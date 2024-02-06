В Грузии заявили о попытке открыть в стране «второй фронт» против России

«Эти люди не могут скрыть своих злых намерений в отношении нашего государства. <…> Это еще раз подтверждает то, что высшие должностные лица украинской власти в принципе открыто заявляют о том, что они хотели и, наверное, до сих пор хотят второго фронта в нашей стране», - подчеркнул политик.