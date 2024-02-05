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Президент Польши отказался от слов о невозможности для Киева вернуть Крым

Президент Польши Анджей Дуда объяснил сказанные 2 февраля слова о невозможности для Украины вернуть Крым, которые вызвали волну негодования в Киеве.

По его словам, то заявление было сделано в рамках "спокойной расслабленной беседой на разные темы", среди которых были "не только серьезные".

"Это не был напряженный разговор с политиком, это было интервью, которое мы считали отчасти спокойной расслабленной беседой на разные темы, не только серьезные", - пояснил Дуда на пресс-конференции по итогам переговоров с его кенийским коллегой Уильямом Руто.

Американский журналист Карлсон назвал причину приезда в Россию

Американский журналист Такер Карлсон назвал причину приезда в Россию. Об этом сообщает газета «Известия».

Ранее в американских СМИ сообщили, что бывший сотрудник Fox News приехал в Москву для того, чтобы взять интервью у президента РФ Владимира Путина. Комментируя эту информацию, Карслон заявил, что не знает источник подобных слухов.

«Хотел на нее (Москву — прим. ред.) посмотреть, я так много читал о ней. Я хотел поговорить с людьми и посмотреть на то, как всё устроено», — сказал журналист.

Залужный опубликовал похожий на прощание пост в Сети

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал в Facebook (деятельность в РФ запрещена) пост, поздравив с днем рождения главу генштаба Сергея Шапталу. Это сообщение вызвало споры среди пользователей соцсети по поводу возможной отставки генерала. По мнению некоторых из них, главнокомандующий попрощался с украинцами, так как использовал некоторые слова в прошедшем времени. Залужный подчеркнул, что впереди Украину ждут тяжелые времена.

Нам еще будет очень тяжело, но точно уже никогда не будет стыдно. Счастлив, что в этой жизни и во время конфликта вы были рядом со мной, — написал он.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский может снять с должности не только Залужного, но и Шапталу. По данным издания «Украинская правда», глава государства уже принял окончательное решение. Власти страны могут объявить о кадровых перестановках в течение недели.

Сотрудники Росгвардии расстреляли машину с подполковником МВД

Сотрудники Росгвардии расстреляли машину с подполковником министерства внутренних дел Альбертом Атмурзаевым, пытавшемся скрыться. Полицейский погиб, об этом сообщил Telegram-канала Baza.

Источники сообщили каналу, что вечером 4 февраля сотрудники ОМОН-Ахмат хотели остановить автомобиль марки Mitsubishi Pajero в районе «Ахмат-Арены» в Грозном. Водитель не притормозил, после двух предупредительных выстрелов росгвардейцы открыли по машине огонь.

Атмурзаев получил ранение в голову. Его доставили в центральную районную больницу Грозного, врачи не смогли спасти пациента.

В Грузии изъяли взрывчатку, переправляемую из Одессы в Воронеж

В Грузии задержан груз взрывчатки, который везли из Одессы в Воронеж. Он был предназначен для осуществления терактов, пишет со ссылкой на заявление Службы госбезопасности Грузии ТАСС.

По данным спецслужбы, к перевозке взрывчатки были причастны граждане Грузии, Украины, Армении. А сам процесс был организован Украиной и в нем может быть замешан депутат Андрей Шарашидзе.

При этом детонатор и шесть спецключей, общим весом 14 кг, везли через территорию Румынии, Болгарии и Турции. В Грузию опасный груз прибыл 19 января.

Правительство Казахстана ушло в отставку

Правительство Казахстана ушло в отставку. Соответствующий указ в понедельник, 5 февраля, подписал глава республики Касым-Жомарт Токаев.

После отставки министры будут исполнять свои обязанности до утверждения нового состава правительства. Причины ухода министров в отставку не сообщаются.

— Принять отставку правительства Республики Казахстан. Временно возложить исполнение обязанностей премьер-министра Республики Казахстан на Скляра Романа Васильевича, — говорится в указе, опубликованном на сайте пресс-службы президента Токаева.

Yandex N.V. заключила сделку по продаже бизнеса «Яндекса»

Пресс-служба «Яндекса» сообщила, что компания останется частной, независимой и публичной фирмой после реструктуризации.

Уточняется, что нидерландской компании Yandex N.V. удалось заключить сделку по продаже бизнеса Яндекса консорциуму частных инвесторов. Отмечается, что сумма сделки составляет 475 млрд рублей.

«Yandex N.V. перестанет быть головной компанией группы. До 31 июля 2024 года она сменит название и прекратит использовать бренды "Яндекса"», — говорится в сообщении.

Водителям ужесточат наказание за отказ остановиться

В России могут увеличить штраф за отказ водителей останавливаться по требованию ГИБДД. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму, передает «Коммерсант».

Источник отметил, что сумма может быть повышена с сегодняшних 500 800 рублей до 7 10 тыс. рублей. Если нарушение произойдет повторно, водителя лишат водительских прав на срок до шести месяцев.

Согласно тексту пояснительной записки, количество случаев, при которых водители игнорируют законные требования сотрудников контролирующих органов об остановке транспортного средства, увеличилось.

Футболисты российских клубов подрались после товарищеского матча в Турции

ФК «СКА-Хабаровск»

Футболисты «СКА Хабаровска» и «Челябинска» устроили потасовку после товарищеского матча в турецкой Анталье.

Инцидент произошел после финального свистка. Матч завершился со счетом 4:3 в пользу «Челябинска». В трансляцию встречи, которую вел YouTube канал «СКА Хабаровска», попали кадры, на которых форвард хабаровчан Саид Алиев начал драку с одним из игроков «Челябинска», после чего к ним сбежались футболисты и тренеры обеих команд. Причины и итоги драки неизвестны, сразу после ее начала трансляция была прервана.

Власти двух городов отказались отменять концерты Орбакайте

В мэрии Владивостока ответили на призывы отменить концерт Кристины Орбакайте в городе, напомнив, что певица не является иностранным агентом, а ее репертуар соответствует законодательству. Также состоится и концерт артистки в Санкт-Петербурге, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно об отмене концерта Кристины Орбакайте в Улан-Удэ на фоне требований активистов, которые указывают на ее молчание по поводу российской спецоперации на Украине. Общественники также считают неприемлемой ситуацию, при которой исполнительница проживает в США и время от времени приезжает в Россию, чтобы заработать деньги.