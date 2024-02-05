Залужный опубликовал похожий на прощание пост в Сети

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал в Facebook (деятельность в РФ запрещена) пост, поздравив с днем рождения главу генштаба Сергея Шапталу. Это сообщение вызвало споры среди пользователей соцсети по поводу возможной отставки генерала. По мнению некоторых из них, главнокомандующий попрощался с украинцами, так как использовал некоторые слова в прошедшем времени. Залужный подчеркнул, что впереди Украину ждут тяжелые времена.

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Нам еще будет очень тяжело, но точно уже никогда не будет стыдно. Счастлив, что в этой жизни и во время конфликта вы были рядом со мной, — написал он.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский может снять с должности не только Залужного, но и Шапталу. По данным издания «Украинская правда», глава государства уже принял окончательное решение. Власти страны могут объявить о кадровых перестановках в течение недели.

Помимо генералов, свои должности также могут потерять другие украинские политики. По словам Зеленского, государству необходима перезагрузка и «новое начало», чего можно добиться лишь при условии увольнения всей управленческой группы.