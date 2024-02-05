Власти двух городов отказались отменять концерты Орбакайте

В мэрии Владивостока ответили на призывы отменить концерт Кристины Орбакайте в городе, напомнив, что певица не является иностранным агентом, а ее репертуар соответствует законодательству. Также состоится и концерт артистки в Санкт-Петербурге, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно об отмене концерта Кристины Орбакайте в Улан-Удэ на фоне требований активистов, которые указывают на ее молчание по поводу российской спецоперации на Украине. Общественники также считают неприемлемой ситуацию, при которой исполнительница проживает в США и время от времени приезжает в Россию, чтобы заработать деньги.

При этом в мэрии Владивостока на призывы к отмене концертов Кристины Орбакайте заявили, что зритель сам делает выбор, и напомнили, что певица не является иностранным агентом.

«Певица Кристина Орбакайте официально не является иноагентом, ее творческий репертуар соответствует законодательству (…) На мероприятия, проводимые в частных учреждениях и организациях, продаются билеты. Зритель самостоятельно делает выбор идти на концерт или нет, пользуясь своим конституционным правом», - говорится в заявлении муниципального центра управления (МЦУ).

Власти Владивостока также напомнили, что за соблюдение возрастных ограничений и добросовестность артистов несут ответственность организаторы концертов, и призвали в случае каких-либо нарушений обращаться с официальным заявлением в полицию.

Также не отменен назначенный на 3 марта концерт Кристины Орбакайте в Большом концертном зале (БКЗ) «Октябрьский» в Санкт-Петербурге.

Представитель БКЗ заявил, что билеты на мероприятие еще есть в наличии. Их стоимость составляет от 1,5 тысячи рублей до 8 тысяч рублей.

Кристина Орбакайте живет сейчас в США. Россию после начала спецоперации покинула и мать певицы Алла Пугачева. Она переехала в Израиль вместе со своим мужем, юмористом Максимом Галкиным*, который выступил с публичным осуждением спецоперации на Украине. Осенью 2022 года Галкин* был включен в реестр физлиц-иноагентов.