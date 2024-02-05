В Грузии изъяли взрывчатку, переправляемую из Одессы в Воронеж

В Грузии задержан груз взрывчатки, который везли из Одессы в Воронеж. Он был предназначен для осуществления терактов, пишет со ссылкой на заявление Службы госбезопасности Грузии ТАСС.

По данным спецслужбы, к перевозке взрывчатки были причастны граждане Грузии, Украины, Армении. А сам процесс был организован Украиной и в нем может быть замешан депутат Андрей Шарашидзе.

При этом детонатор и шесть спецключей, общим весом 14 кг, везли через территорию Румынии, Болгарии и Турции. В Грузию опасный груз прибыл 19 января.

В Службе госбезопасности Грузии не исключили, что организаторы перевозки взрывчатки планировали устроить теракты и на грузинской территории.

Представитель ведомства также уточнил, 14 кг взрывчатки вез гражданин Украины, пишет «Взгляд».

Ранее в Федеральной службе безопасности России заявили, что взрывчатка, которую использовали для теракта на Крымском мосту в 2022 году, прибыла в страну на зарегистрированном в Грузии грузовике. Взрывчатые вещества были спрятаны в рулоны со строительной пленкой. В начале августа груз был отправлен из порта Одессы, а в конце сентября прибыл в Ереван.