Американский журналист Карлсон назвал причину приезда в Россию
Американский журналист Такер Карлсон назвал причину приезда в Россию. Об этом сообщает газета «Известия».
Ранее в американских СМИ сообщили, что бывший сотрудник Fox News приехал в Москву для того, чтобы взять интервью у президента РФ Владимира Путина. Комментируя эту информацию, Карслон заявил, что не знает источник подобных слухов.
«Хотел на нее (Москву — прим. ред.) посмотреть, я так много читал о ней. Я хотел поговорить с людьми и посмотреть на то, как всё устроено», — сказал журналист.
Напомним, что Карслон впервые прилетел в Россию 3 февраля. Точная причина его визита до сих пор не известна. Бывший член палаты представителей Соединенных Штатов Адам Кинзингер на фоне появившейся информации о визите бывшего ведущего телеканала Fox News в Россию назвал Такера предателем. Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что власти США боятся возможного интервью Карлсона с Путиным.