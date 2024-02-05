Президент Польши отказался от слов о невозможности для Киева вернуть Крым

Президент Польши Анджей Дуда объяснил сказанные 2 февраля слова о невозможности для Украины вернуть Крым, которые вызвали волну негодования в Киеве. Российская газета
"Если речь идет о моем пятничном интервью, то прошу принимать во внимание обстановку, в которой оно проходило. Это не был напряженный разговор с политиком, это было интервью, которое мы считали отчасти спокойной расслабленной беседой на разные темы, не только серьезные. Эта тема, которую затронули журналисты, конечно, была очень серьезной, и я частично коснулся в своих размышлениях разных дискуссий, которые я слышу на международной арене", - сказал Дуда на пресс-конференции по итогам переговоров с его кенийским коллегой Уильямом Руто. ТАСС
Ранее в интервью Дуда выразил сомнения в существовании возможности для Киева вернуть Крым. Он отметил, что полуостров имеет большое значение для России и исторически принадлежал ей. BFM.RU