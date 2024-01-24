Пока вы не уснули: Медведев о крушении Ил-76 и обращение Госдумы к Парижу

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Медведев прокомментировал крушение Ил-76

Уничтожение военно-транспортного самолета Ил-76 с украинскими военнопленными, которых везли в Белгородскую область для обмена, произошло в результате внутриполитической борьбы неонацистских элит в Киеве, «войной свиней у корыта». Об этом заявил заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Ранее в российском Минобороны РФ сообщили о крушении в Белгородской области военно-транспортного самолета Ил-76. По данным военного ведомства, на борту находились 65 украинских военнопленных, которых везли на обмен, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя эту трагедию, заявил, что самолет был сбит тремя ракетами и что Киев был осведомлен о готовящемся обмене.

Путин уволил замглавы российской службы

Президент России Владимир Путин уволил первого замглавы Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга) Юрия Короткого. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе говорится, что Юрий Короткий освобождается от занимаемой им ранее должности в российской службы со дня подписания указа, то есть с 24 января 2024 года.

Основательницу Wildberries допросили по делу о пожаре в Шушарах

Основательница и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук дала показания в управлении Следственного комитета в Санкт-Петербурге относительно пожара на складе онлайн-ретейлера, подчеркнув, что компания заинтересована в скорейшем установлении причин произошедшего, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"22-23 января основательница и генеральный директор Wildberries Татьяна Владимировна Бакальчук работала в Санкт-Петербурге. Она дала развернутые показания в Следственном комитете в Санкт-Петербурге и подчеркнула, что компания Wildberries заинтересована в скорейшем установлении причин произошедшего и оказывает всяческое содействие следствию", - сказали в компании.

Госдума приняла обращение к Парижу из-за французских наемников

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Госдума на пленарном заседании приняла обращение к Национальному собранию Франции в связи с участием французских наемников в преступных действиях киевского режима.

"Депутаты Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации обращаются к своим коллегам - депутатам Национального собрания Французской Республики в связи с подтвержденными компетентными органами власти и независимыми средствами массовой информации данными об участии французских наемников в боевых действиях на территории Украины на стороне нацистского киевского режима", - говорится в документе.

Прокуратура запросила 9 лет тюрьмы для нападающего «Спартака»

Хавбека «Спартака» Промеса обвиняют в организации провоза двух партий кокаина весом в 650 и 720 кг, перехваченных в Антверпене в 2020 году.

По версии следствия, Промес вложил 200 тысяч евро в операцию по провозу двух партий кокаина и контактировал с наркопреступником Питом Вортелом, рассчитывая заработать 6 млн евро.

Минобороны прокомментировало крушение Ил-76

В Минобороны РФ заявили, что Ил-76, на борту которого находились украинские военнопленные, потерпел крушение в Белгородской области во время планового полета. Об этом сообщает РИА Новости.

Самолет разбился 24 января около 11:00. На его борту находились 65 военнослужащих ВСУ, которых перевозили в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа самолета и три сопровождающих.

Средний размер ипотечных кредитов в России рекордно вырос

По итогам декабря 2023 года средний размер ипотечного кредита в России вырос до 4,4 миллиона рублей — это рекордный показатель за последние 15 лет. Такие данные приводят в БКИ «Скоринг Бюро», пишет РБК.

Увеличение среднего чека по кредиту эксперты связывают с ростом цен на жилье и ужесточением правил выдачи ипотеки по льготным программам. Кроме того, в 2023 году произошло перераспределение объемов кредитования в сторону крупных городов, в которых стоимость недвижимости выше, пояснил директор по продуктам и маркетингу БКИ «Скоринг Бюро» Игорь Лисянский.

Молдавия выйдет из соглашений в рамках СНГ

Правительство Молдавии утвердило выход из восьми соглашений, подписанных республикой в рамках СНГ. Об этом пишет «Интерфакс».

Речь идет о соглашении о принципах обеспечения вооруженных сил государств-участников СНГ вооружением, военной техникой и другими материальными средствами, организации НИОКР, соглашении о согласованной политике в области транзита природного газа и других.

Названа причина смерти актера из "Улиц разбитых фонарей"

kino-teatr.ru

В группе компаний "ТеатрДом", с которой сотрудничал актер Александр Саюталин, подтвердили его смерть, назвав ее причину.

Саюталин - российский актера театра, кино и ТВ, выходивший также на сцену Театра имени Ленсовета, Петербургского экспериментального театра и театра "Балтийский дом". На его экранном счету без малого сто проектов: "Улицы разбитых фонарей" и "Убойная сила", "Агент национальной безопасности", "Бандитский Петербург", "Невский", "Тайны следствия" и "Замаячный".

Cредняя цена нового китайского автомобиля составляет 3,3 млн рублей

РИА Новости / Александр Кряжев

Стоимость нового автомобиля из Китая составляет 3,3 млн рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование сервиса «Дром». За год цены на такие машины увеличились на 11%.