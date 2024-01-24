Пока вы не уснули: Медведев о крушении Ил-76 и обращение Госдумы к Парижу
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Медведев прокомментировал крушение Ил-76
Уничтожение военно-транспортного самолета Ил-76 с украинскими военнопленными, которых везли в Белгородскую область для обмена, произошло в результате внутриполитической борьбы неонацистских элит в Киеве, «войной свиней у корыта». Об этом заявил заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Ранее в российском Минобороны РФ сообщили о крушении в Белгородской области военно-транспортного самолета Ил-76. По данным военного ведомства, на борту находились 65 украинских военнопленных, которых везли на обмен, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя эту трагедию, заявил, что самолет был сбит тремя ракетами и что Киев был осведомлен о готовящемся обмене.
Путин уволил замглавы российской службы
Президент России Владимир Путин уволил первого замглавы Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга) Юрия Короткого. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
В документе говорится, что Юрий Короткий освобождается от занимаемой им ранее должности в российской службы со дня подписания указа, то есть с 24 января 2024 года.
Основательницу Wildberries допросили по делу о пожаре в Шушарах
Основательница и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук дала показания в управлении Следственного комитета в Санкт-Петербурге относительно пожара на складе онлайн-ретейлера, подчеркнув, что компания заинтересована в скорейшем установлении причин произошедшего, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
"22-23 января основательница и генеральный директор Wildberries Татьяна Владимировна Бакальчук работала в Санкт-Петербурге. Она дала развернутые показания в Следственном комитете в Санкт-Петербурге и подчеркнула, что компания Wildberries заинтересована в скорейшем установлении причин произошедшего и оказывает всяческое содействие следствию", - сказали в компании.
Госдума приняла обращение к Парижу из-за французских наемников
Госдума на пленарном заседании приняла обращение к Национальному собранию Франции в связи с участием французских наемников в преступных действиях киевского режима.
"Депутаты Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации обращаются к своим коллегам - депутатам Национального собрания Французской Республики в связи с подтвержденными компетентными органами власти и независимыми средствами массовой информации данными об участии французских наемников в боевых действиях на территории Украины на стороне нацистского киевского режима", - говорится в документе.
Прокуратура запросила 9 лет тюрьмы для нападающего «Спартака»
Хавбека «Спартака» Промеса обвиняют в организации провоза двух партий кокаина весом в 650 и 720 кг, перехваченных в Антверпене в 2020 году.
По версии следствия, Промес вложил 200 тысяч евро в операцию по провозу двух партий кокаина и контактировал с наркопреступником Питом Вортелом, рассчитывая заработать 6 млн евро.
Минобороны прокомментировало крушение Ил-76
В Минобороны РФ заявили, что Ил-76, на борту которого находились украинские военнопленные, потерпел крушение в Белгородской области во время планового полета. Об этом сообщает РИА Новости.
Самолет разбился 24 января около 11:00. На его борту находились 65 военнослужащих ВСУ, которых перевозили в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа самолета и три сопровождающих.
Средний размер ипотечных кредитов в России рекордно вырос
По итогам декабря 2023 года средний размер ипотечного кредита в России вырос до 4,4 миллиона рублей — это рекордный показатель за последние 15 лет. Такие данные приводят в БКИ «Скоринг Бюро», пишет РБК.
Увеличение среднего чека по кредиту эксперты связывают с ростом цен на жилье и ужесточением правил выдачи ипотеки по льготным программам. Кроме того, в 2023 году произошло перераспределение объемов кредитования в сторону крупных городов, в которых стоимость недвижимости выше, пояснил директор по продуктам и маркетингу БКИ «Скоринг Бюро» Игорь Лисянский.
Молдавия выйдет из соглашений в рамках СНГ
Правительство Молдавии утвердило выход из восьми соглашений, подписанных республикой в рамках СНГ. Об этом пишет «Интерфакс».
Речь идет о соглашении о принципах обеспечения вооруженных сил государств-участников СНГ вооружением, военной техникой и другими материальными средствами, организации НИОКР, соглашении о согласованной политике в области транзита природного газа и других.
Названа причина смерти актера из "Улиц разбитых фонарей"
В группе компаний "ТеатрДом", с которой сотрудничал актер Александр Саюталин, подтвердили его смерть, назвав ее причину.
Саюталин - российский актера театра, кино и ТВ, выходивший также на сцену Театра имени Ленсовета, Петербургского экспериментального театра и театра "Балтийский дом". На его экранном счету без малого сто проектов: "Улицы разбитых фонарей" и "Убойная сила", "Агент национальной безопасности", "Бандитский Петербург", "Невский", "Тайны следствия" и "Замаячный".
Cредняя цена нового китайского автомобиля составляет 3,3 млн рублей
Стоимость нового автомобиля из Китая составляет 3,3 млн рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование сервиса «Дром». За год цены на такие машины увеличились на 11%.
Отмечается, что новые автомобили марки Geely подорожали в среднем на 16%, автомобили бренда Chery — на 15%. На 8% выросла стоимость новых автомобилей Changan, на 2% — Exeed и Omoda. При этом средневзвешенная цена автомобилей Haval снизилась на 2%.