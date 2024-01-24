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Минобороны прокомментировало крушение Ил-76 в Белгородской области

В Минобороны РФ заявили, что Ил-76, на борту которого находились украинские военнопленные, потерпел крушение в Белгородской области во время планового полета. Об этом сообщает РИА Новости.

Самолет разбился 24 января около 11:00. На его борту находились 65 военнослужащих ВСУ, которых перевозили в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа самолета и три сопровождающих.

RT: военный самолет Ил-76 упал в Белгородской области

Причины крушения самолета пока неизвестны, на место направили комиссию Воздушно-космических сил России.

Утром 24 января СМИ сообщили о падении военного самолета в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков написал о происшествии в Корочанском районе. Он сообщил, что на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС.

Представитель экстренных служб района сообщил ТАСС, что на место происшествия также выехали бригады скорой помощи.

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