"22-23 января основательница и генеральный директор Wildberries Татьяна Владимировна Бакальчук работала в Санкт-Петербурге. Она дала развернутые показания в Следственном комитете в Санкт-Петербурге и подчеркнула, что компания Wildberries заинтересована в скорейшем установлении причин произошедшего и оказывает всяческое содействие следствию", - сказали в компании.