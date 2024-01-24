Названа причина смерти актера из "Улиц разбитых фонарей"

В группе компаний "ТеатрДом", с которой сотрудничал актер Александр Саюталин, подтвердили его смерть, назвав ее причину.

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Саюталин - российский актера театра, кино и ТВ, выходивший также на сцену Театра имени Ленсовета, Петербургского экспериментального театра и театра "Балтийский дом". На его экранном счету без малого сто проектов: "Улицы разбитых фонарей" и "Убойная сила", "Агент национальной безопасности", "Бандитский Петербург", "Невский", "Тайны следствия" и "Замаячный".

Причиной смерти артиста стала продолжительная болезнь, - рассказали в "ТеатрДоме", не уточняя ее характер.

"Ему было всего 60 лет. Для мужчины, мужа, отца - не возраст. Для артиста подобного уровня - самое время новых планов, больших целей", - сказано в некрологе.

Также в нем отмечено, что большинство сыгранных артистом ролей - "герои известных, ставших по-настоящему народными, фильмов и сериалов".

Прощание с артистом состоится в четверг, 25 января, в 13:30 в Храме Благовещения Пресвятой Богородицы - Пискаревский проспект, 41.