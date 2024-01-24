Путин уволил замглавы российской службы
Президент России Владимир Путин уволил первого замглавы Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга) Юрия Короткого. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
В документе говорится, что Юрий Короткий освобождается от занимаемой им ранее должности в российской службы со дня подписания указа, то есть с 24 января 2024 года.
Из открытых источников следует, что с 1978 по 1994 годы Короткий служил в органах госбезопасности, а после занимал пост в налоговой полиции.
Lenta.ru: главные новости