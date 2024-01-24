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Путин уволил замглавы российской службы

Президент России Владимир Путин уволил первого замглавы Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга) Юрия Короткого. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин уволил замглавы российской службы
© РИА Новости

В документе говорится, что Юрий Короткий освобождается от занимаемой им ранее должности в российской службы со дня подписания указа, то есть с 24 января 2024 года.

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Из открытых источников следует, что с 1978 по 1994 годы Короткий служил в органах госбезопасности, а после занимал пост в налоговой полиции.

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