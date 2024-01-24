Госдума на пленарном заседании приняла обращение к Национальному собранию Франции в связи с участием французских наемников в преступных действиях киевского режима.

"Депутаты Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации обращаются к своим коллегам - депутатам Национального собрания Французской Республики в связи с подтвержденными компетентными органами власти и независимыми средствами массовой информации данными об участии французских наемников в боевых действиях на территории Украины на стороне нацистского киевского режима", - говорится в документе.

Ранее о том, что Госдума рассмотрит такое обращение, в своем Telegram-канале сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин. Тогда он отметил, что во Франции наемничество запрещено законом.

Участие наемников на стороне неонацистов

В самом обращении депутаты указали, что несмотря на то, что официальный Париж отрицает участие французских наемников в военном конфликте на Украине, объективная информация о потерях в составе наемнических неонацистских подразделений достоверно свидетельствует об обратном.

"Сегодня мы должны ответить себе, своим избирателям: с кем мы имеем дело, когда говорим о Франции и французах? С идейными наследниками легендарного президента Франции генерала де Голля, с правнуками героических летчиков авиационного полка "Нормандия-Неман", громивших фашистов вместе с нашими дедами и прадедами, или со сторонниками коллаборанта-преступника маршала Петена и с эсэсовцами дивизии "Шарлемань", безуспешно пытавшимися защитить своих гитлеровских хозяев у стен берлинского Рейхстага? Ради чего сегодня умирают французы на украинской земле?", - говорится в документе.

Депутаты считают достойным сожаления, что власти Франции, которая некогда выступала вместе с РФ в качестве одного из инициаторов военно-политической разрядки в Европе, своими действиями лишь продлевают агонию нацистского киевского режима.

"Депутаты Государственной думы полагают принципиально важным обратиться к депутатам Национального собрания Французской республики. Считаем, что успешное выполнение целей российской специальной военной операции на Украине создаст предпосылки для возведения на нашем континенте новой архитектуры безопасности, которая будет служить всем без исключения при соблюдении полного равноправия всех стран и народов", - указано в обращении.