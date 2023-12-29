Пока вы не уснули: отказ президента Аргентины от БРИКС и угроза для экономики РФ

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Президент Аргентины Милей в письмах Путину и Си Цзиньпину отказался от БРИКС

Президент Аргентины в письмах российскому лидеру Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину отклонил приглашение вступить в БРИКС.

В правительстве назвали одну из главных угроз для российской экономики

Резкий рост ключевой ставки с 7,5 до 16 процентов за последние полгода является одной из главных угроз для российской экономики. В результате этого может существенно увеличиться финансовая нагрузка на представителей бизнес-сообщества и федеральный бюджет, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Его слова приводит «Коммерсантъ».

Президент Польши созвал срочное совещание с военным руководством

Президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание с военным руководством после нарушения воздушного пространства со стороны Украины.

В России прокомментировали массированный удар по Украине

Российские Вооруженные силы наносят удары только по военным объектам в украинских городах. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Так он отреагировал на информацию о массированном ударе по территории Украины.

МИД России объяснил решение Астаны по «Талибану»*

Решение Казахстана об исключении движения «Талибан»* (запрещено в России) из списка террористических организаций будет способствовать выведению Афганистана из изоляции. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, размещенном на сайте ведомства.

Поставки яиц в Россию начнут еще шесть компаний

Unsplash

Россельхознадзор открыл поставки инкубационных яиц с еще шести турецких предприятий. Об этом 29 декабря сообщается на сайте ведомства.

В Россельхознадзоре подчеркнули, что предприятия, о которых идет речь, расположены на территориях, где нет вспышек гриппа птиц. Ведомство оставляет за собой право проведения инспекций.

Посол рассказал о намерении Берлина причинить ущерб России

Посол РФ в Берлине Сергей Нечаев заявил, что расчет Берлина на причинение ущерба России путем отказа от российских энергоносителей не оправдался.

Азербайджан раскрыл размер помощи Украине с начала СВО

Азербайджан оказал Украине гуманитарную помощь на сумму $34 млн с момента начала специальной военной операции.

«В целом объем гуманитарной помощи, а также помощь на восстановление и реконструкцию, предоставленной Азербайджаном Украине, составляет более 57 миллионов манатов (около 34 миллионов долларов), половина из которых реализована в текущем году», — заявили в МИД Азербайджана.

В ГИБДД рассказали о наказании за пересечение сплошной, которую не видно под снегом

С наступлением зимнего сезона автомобилисты все чаще сталкиваются с трудностями при определении разметки. Многих волнует законность наказания при пересечении сплошной, засыпанной снегом.

Непростые погодные условия заставляют водителей на дорогах осторожнее выбирать траекторию. Разметка не различается под снегом из-за светлого оттенка краски. Именно она должна обеспечивать безопасность на проезжей части. Многих автомобилистов интересует вопрос о законности назначения штрафа за пересечение такой сплошной.

Минкульт ответил на идею лишить Киркорова звания Народного артиста

Представитель Министерства культуры России в разговоре с изданием «Подъем» заявил, что в ведомстве не планируют лишать Филиппа Киркорова звания народного артиста РФ.