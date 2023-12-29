МИД России объяснил решение Астаны по «Талибану»*

Решение Казахстана об исключении движения «Талибан»* (запрещено в России) из списка террористических организаций будет способствовать выведению Афганистана из изоляции. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, размещенном на сайте ведомства.

Члены движения «Талибан»* захватили власть в Афганистане в августе 2021 года после вывода из страны американских военных. После того как президент Афганистана покинул страну, талибы подняли свой флаг над президентским дворцом в Кабуле, назначили членов правительства и провозгласили ряд законов в соответствии с шариатом.

Представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на то, что Казахстан официально объявил об исключении движения «Талибан»* из национального перечня запрещенных в республике террористических организаций.

«Надеемся, что такое решение Астаны позитивно скажется на развитии диалога с властями Афганистана, укрепит взаимное доверие, в том числе в деле общих усилий по поддержанию региональной безопасности, борьбы с терроризмом и наркопреступностью», — подчеркнула дипломат.

Она также выразила надежду, что этот шаг Астаны поможет «выведению Афганистана из международной изоляции», а также скажется на стабилизации обстановке в стране и

«продвижении межафганского примирения».