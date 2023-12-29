В России прокомментировали массированный удар по Украине

«Наши вооруженные силы всегда в ходе выполнения боевых задач на Украине, в Сирийской Арабской Республике наносят огневое поражение только по военной инфраструктуре, по военным объектам. Наши Вооруженные силы, и об этом президент говорил, никогда не наносят удары по гражданской инфраструктуре. Президент как-то сравнивал: посмотрите, что происходит, в секторе Газа, и то, что происходит сейчас на Украине. Две разные вещи», — сказал депутат.