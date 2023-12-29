Представитель Министерства культуры России в разговоре с изданием «Подъем» заявил, что в ведомстве не планируют лишать Филиппа Киркорова звания народного артиста РФ. Газета.Ru

По словам представителей ведомства, несмотря на петиции и обращения с призывом лишить исполнителя звания, этого не произойдет без постановления суда. Lenta.ru

Ранее Киркоров оказался в центре скандала после «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой. Исполнителя раскритиковали из-за участия в неоднозначном мероприятии. Киркоров даже публично извинился за произошедшее, но несмотря на это сцены с певцом и его выступления начали вырезать из новогодних шоу. В частности, СМИ сообщали, что создатели фильма «Иван Васильевич меняет все!» уберут из картины эпизоды с Киркоровым, сыгравшим роль короля. NSN.FM