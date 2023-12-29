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Азербайджан раскрыл размер помощи Украине с начала СВО

Азербайджан оказал Украине гуманитарную помощь на сумму $34 млн с момента начала специальной военной операции. NSN.FM

«В целом объем гуманитарной помощи, а также помощь на восстановление и реконструкцию, предоставленной Азербайджаном Украине, составляет более 57 миллионов манатов (около 34 миллионов долларов), половина из которых реализована в текущем году», — заявили в МИД Азербайджана. Lenta.ru

В начале декабря Азербайджан уличили в производстве снарядов для Украины. На фотографиях, опубликованных украинским военкором Романом Бочкалой, на колоннах за спиной мужчины можно рассмотреть информационные стенды с символикой азербайджанской группы компаний Palladium. Газета.Ru

Азербайджан раскрыл размер помощи Украине с начала СВО
© РИА Новости
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