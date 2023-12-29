Азербайджан раскрыл размер помощи Украине с начала СВО

«В целом объем гуманитарной помощи, а также помощь на восстановление и реконструкцию, предоставленной Азербайджаном Украине, составляет более 57 миллионов манатов (около 34 миллионов долларов), половина из которых реализована в текущем году», — заявили в МИД Азербайджана. Lenta.ru