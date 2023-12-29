Посол рассказал о намерении Берлина причинить ущерб России

Посол РФ в Берлине Сергей Нечаев заявил, что расчет Берлина на причинение ущерба России путем отказа от российских энергоносителей не оправдался. Газета.Ru

«Россия всегда выполняла обязательства по действующим контрактам. С этим невозможно спорить. Отказ от поставок российских энергоносителей — выбор Берлина, сугубо политическое решение, не имеющее отношения к экономической целесообразности. Расчет делался на то, что ущерб для России окажется слишком велик. Этот расчет не оправдался», — рассказал дипломат. Lenta.ru