Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Путин посоветовал Западу и Европе прекратить «валять дурака»

РФ не закрывается от Америки и Европы, им "пора закончить валять дурака" в ожидании крушения России, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Хочу отметить, что мы не закрываемся не от Американского континента, от Северной Америки, США и Канады, мы не закрываемся от европейских стран", - сказал глава государства. "Им [Америке и Европе] вообще пора закончить валять дурака и ждать, пока мы рухнем", - призвал он.

Орбан признался, что не хотел бы иметь общую границу Венгрии с Россией

Венгрия не занимается чужими территориями и границами, но ей хотелось бы, чтобы у нее никогда не было границы с Россией и между ними была территория другого государства. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на встрече с журналистами по итогам года.

Как сказал Орбан, Будапешт заглядывает за пределы своих границ только с одной мыслью: «Самое главное, чтобы у Венгрии не было границы с Россией».

В Анголе объявили о выходе страны из ОПЕК

Руководство Анголы приняло решение покинуть Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК). Об этом со ссылкой на заявление министра минеральных ресурсов, нефти и газа Диамантино Азеведо сообщает местное новостное агентство ANGOP.

Как уточнило агентство, решение было принято на заседании совета министров под руководством президента Анголы Жоау Лоуренсу.

В поезде Тюмень-Адлер умерла 12-летняя девочка

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин

Двенадцатилетняя девочка умерла в поезде Тюмень-Адлер во время следования состава через Пензенскую область. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным СМИ, 125 детей возвращались поездом из поездки в Сибирь, у нескольких ребят проявились симптомы ОРВИ, в том числе высокая температура. В пути одной из пассажирок — 12-летней Веронике Ю. — стало плохо, школьница потеряла сознание и скончалась. Двое врачей и медсестра, сопровождавшие группу, не смогли оказать помощь ребенку.

Ивлеева ответила на критику своей вечеринки

Блогерша Настя Ивлеева призналась, что ожидала комментариев с критикой своей вечеринки и заявила, что без подобного хейта жизнь была бы неинтересной. Об этом телеведущая заявила в своем Telegram-канале.

«Это того стоило, и я обожаю, что после каждой моей вечеринки пишут комментарии, что это разврат, хуже некуда, какая-то бесовщина и сатанизм. Хотя люди просто пришли красивые в красивых нарядах», — призналась звезда.

ЕС направил последний за год транш помощи Киеву на 1,5 млрд евро

Еврокомиссия перечислила Украине последний транш финансовой помощи за 2023 год в размере €1,5 млрд, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Сегодня мы перевели последний транш в размере €1,5 млрд из нашего пакета помощи Украине на €18 млрд в 2023 году", - написала она на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

В Суперлиге отреагировали на решение Европейского суда

EPA/TACC

В Суперлиге отреагировали на решение Европейского суда, который признал незаконными попытки запрета турнира.

«Мы завоевали право на конкуренцию. С монополией УЕФА покончено. Футбол стал свободным. Клубы теперь свободны от угрозы санкций и могут сами определять свое будущее», – заявил гендиректор Суперлиги Бернд Райхарт.

В ХАМАС поставили Израилю ультиматум по заложникам

Лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар заявил, что палестинское движение пойдет на обмен заложников только по формуле «всех на всех» и после полного прекращения огня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала Makan 33.

Как утверждают египетские источники Makan 33, Синвар передал свой ультиматум Израилю через посредников.

Курс доллара превысил 92 рубля

Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превысил 92 рубля впервые с 11 декабря.

Курс евро превысил 101 рубль впервые с 26 октября.

В квартире Москве найден мертвым 40-летний актер из "СашиТани" Егор Найдович

Соцсети

Российский актер кино, театра и ТВ Егор Найдович, известный по сериалам "Трудные подростки" и "СашаТаня", скончался на 41-м году жизни.