Орбан признался, что не хотел бы иметь общую границу Венгрии с Россией

Венгрия не занимается чужими территориями и границами, но ей хотелось бы, чтобы у нее никогда не было границы с Россией и между ними была территория другого государства. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на встрече с журналистами по итогам года. ТАСС
Как сказал Орбан, Будапешт заглядывает за пределы своих границ только с одной мыслью: «Самое главное, чтобы у Венгрии не было границы с Россией». RT на русском
Кроме того, премьер отметил, что действия России на Украине действительно можно называть специальной военной операцией. Деловая газета "Взгляд"