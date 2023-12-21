Орбан признался, что не хотел бы иметь общую границу Венгрии с Россией

Венгрия не занимается чужими территориями и границами, но ей хотелось бы, чтобы у нее никогда не было границы с Россией и между ними была территория другого государства. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на встрече с журналистами по итогам года. ТАСС