В квартире Москве найден мертвым 40-летний актер из "СашиТани" Егор Найдович

Российский актер кино, театра и ТВ Егор Найдович, известный по сериалам "Трудные подростки" и "СашаТаня", скончался на 41-м году жизни.

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Как стало известно MK.RU, тело актера в съемной московской квартире 20 декабря нашел его сосед.

Предварительно, в уходе Егора нет криминального характера.

По информации издания, мужчина арендовал с соседом трехкомнатную квартиру на улице Академика Комарова. По словам источника, когда жилец с супругой вернулись домой, они "увидели бездыханное тело Найдовича, лежащее на кровати".

Отмечается, что "в последний месяц погибший очень крепко выпивал", что, как предположено, и могло послужить причиной столь ранней его смерти.

Найдович, родившийся в 1984 году, помимо прочего, был режиссером, сценографом, художником по костюмам, музыкальным редактором, каскадером (проект "Настя, соберись!") работал в театре "Вертикаль".