"Хочу отметить, что мы не закрываемся не от Американского континента, от Северной Америки, США и Канады, мы не закрываемся от европейских стран", - сказал глава государства. "Им [Америке и Европе] вообще пора закончить валять дурака и ждать, пока мы рухнем", - призвал он.