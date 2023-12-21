В ХАМАС поставили Израилю ультиматум по заложникам

Лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар заявил, что палестинское движение пойдет на обмен заложников только по формуле «всех на всех» и после полного прекращения огня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала Makan 33.

Как утверждают египетские источники Makan 33, Синвар передал свой ультиматум Израилю через посредников.

По их словам, Синвар заявил, что «если Израиль хочет вернуть своих похищенных людей живыми», ему придется согласиться на формулу обмена «всех на всех».

Ранее СМИ сообщили, что власти Израиля готовы заключить новое двухнедельное перемирие с ХАМАС в обмен на освобождение заложников. В то же время израильские источники утверждали, что стороны «все еще далеки от достижения взаимопонимания».