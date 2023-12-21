СМИ: В поезде Тюмень-Адлер умерла 12-летняя девочка

Двенадцатилетняя девочка умерла в поезде Тюмень-Адлер во время следования состава через Пензенскую область. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

© Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин

По данным СМИ, 125 детей возвращались поездом из поездки в Сибирь, у нескольких ребят проявились симптомы ОРВИ, в том числе высокая температура. В пути одной из пассажирок — 12-летней Веронике Ю. — стало плохо, школьница потеряла сознание и скончалась. Двое врачей и медсестра, сопровождавшие группу, не смогли оказать помощь ребенку.

«В Сердобске к спасению детей подключилась бригада медиков РЖД. На тот момент четверо заболевших слегли с высокой температурой, еще у трех десятков ребят наблюдались признаки простуды», — пишет «112».

В Балашове (Саратовская область) заболевших сняли с поезда, их ожидали несколько бригад скорой. Следственный комитет и прокуратура устанавливают обстоятельства ЧП, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».