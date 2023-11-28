Пока вы не уснули: скандал с Сунаком и стягивание войск Финляндии к границе с РФ

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Сунак попал в скандал после отмены встречи с премьером Греции

Пресс-секретарь правительства Греции Павлос Маринакис раскритиковал решение британского премьера Риши Сунака отменить встречу с коллегой из Греции Кириакосом Мицотакисом в Лондоне после его призывов вернуть скульптуры Парфенона, которые хранятся в Британском музее. Он назвал такое развитие событий беспрецедентным и неуважительным, сообщает Ekathimerini.

«Это не то, что делается просто так. Мы ищем прецедент и не можем его найти», — сказал Маринакис.

По его словам, такой шаг со стороны Великобритании является «неуважением не только греческому премьер-министру, но и греческому народу».

Финляндия стягивает дополнительные войска к границе с Россией

Власти Финляндии стягивают к границе с РФ дополнительные войска из состава пограничной и береговой охраны Frontex. Они будут осуществлять пограничный контроль на восточной границе более двух месяцев. Об этом сообщает Yle.

«Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex направит 50 пограничников и другой персонал, а также оборудование, такое как патрульные автомобили, для усиления пограничного контроля Финляндии», — говорится в материале.

Автор добавил, что помощь Frontex продлится более двух месяцев. Чтобы усилить контроль на данный момент порядка половины личного состава охраны находятся на территории восточной границы с Россией.

МИД РФ: Россия предложила всем странам мира не размещать оружие в космосе

Россия предлагает всем странам мира присоединиться к обязательствам о неразмещении первыми оружия в космосе, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков на фоне запуска КНДР разведспутника.

«Мы предлагаем всем странам, всем членам международного сообщества присоединиться к политическому обязательству о неразмещении первыми оружия в космосе», — цитирует его ТАСС.

В ЕС предложили упростить изъятие недвижимости у части россиян

В новый пакет санкций ЕС против России, возможно, войдут меры, которые «поддержат экспроприацию» у российских бизнесменов недвижимости, в том числе стадиона Helsinki Hall в Финляндии. Об этом сообщает Yle со ссылкой на агентство STT.

Как отмечает ТАСС, около 45 процентов акций стадиона принадлежит российским бизнесменам Роману Ротенбергу и Геннадию Тимченко, а всего у объекта 562 владельца.

По данным STT, во время подготовки нового пакета ЕС обсуждался вопрос о том, как собственники, попавшие под санкции, могут продать замороженные активы в качестве исключения. Как отмечает Yle, даже если бизнесменам разрешат продать стадион, их прибыль от этой сделки все равно останется замороженной.

СМИ: супругу главы ГУР Украины Буданова Марианну отравили

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Супругу главы ГУР Украины Кирилла Буданова Марианну отравили. Об этом пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на другие украинские СМИ.

Источники СМИ в разведке заявили, что у Будановой диагностировали отравление тяжелыми металлами.

По его словам, эти вещества никак не используются в быту и военном деле, поэтому их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления «конкретного человека». Когда это произошло и при каких обстоятельствах, не уточняется.

Иран купил российские вертолеты и истребители

Тегеран подтверждает закупку российских ударных вертолетов Ми-28, истребителей Су-35 и учебно-боевых самолетов Як-130, заявил замминистра обороны Исламской Республики Иран (ИРИ) Сейед Мехди Фархи. Его цитирует агентство Tasnim.

«Подтверждено прибытие учебно-тренировочных самолетов Як-130, истребителей Су-35 и вертолетов Ми-28», — сообщил военный.

Зюганов объявил об участии в президентских выборах в России

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов будет участвовать в президентских выборах в России в 2024 году. Об этом он объявил во время пресс-подхода в Госдуме, пишет RTVI.

Политик пояснил, что пойдет на президентские выборы с командой. Но финальное решение примет Центральный комитет КПРФ в конце декабря, заметил Зюганов.

Других подробностей о своем участии в президентской гонке председатель партии не привел.

СМИ: глава ЦРУ прибыл в Катар для секретных переговоров

Директор ЦРУ США Уильям Бернс приехал сегодня в Катар, чтобы провести переговоры по вопросу об освобождении заложников в секторе Газа и продлении гуманитарной паузы. Об этом со ссылкой на три осведомленных источника пишет The Washington Post.

По данным источников издания, Бернс встретится с главой израильской разведки «Моссад» Давидом Барнеа и премьер-министром — руководителем МИД Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

Глава ЦРУ настаивает на том, чтобы ХАМАС и Израиль включили в повестку переговоров об освобождении заложников не только женщин и детей, но и мужчин и военнослужащих.

СМИ: бывшего возлюбленного Волочковой нашли мертвым в СИЗО

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Бывшего возлюбленного балерины Анастасии Волочковой Сергея Кузнецова обнаружили мертвым в СИЗО. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники.

«Сергей Кузнецов умер сегодня в Матросской тишине. Его обнаружил сокамерник», — рассказал собеседник.

По информации Telegram-канала 112, мужчина мог покончить с собой.

Норвегия заработала на конфликте на Украине десятки миллиардов долларов

Норвегия в 2022 году заработала на конфликте на Украине около 334 млрд крон ($31,3 млрд), сообщает телеканал NRK. Такой расчет дополнительной прибыли сделали в своей магистерской диссертации Эйрик Йалте и Ида Элисабет Уберг Госланд, эти данные приводит также издание Dagens Naeringsliv.

Если не считать экспорт в Великобританию, то рассчитанная авторами диссертации сумма составляет 27% от общего дохода от экспорта газа в 2022 году, который стал рекордным.