СМИ: глава ЦРУ прибыл в Катар для секретных переговоров

Директор ЦРУ США Уильям Бернс приехал сегодня в Катар, чтобы провести переговоры по вопросу об освобождении заложников в секторе Газа и продлении гуманитарной паузы. Об этом со ссылкой на три осведомленных источника пишет The Washington Post.

По данным источников издания, Бернс встретится с главой израильской разведки «Моссад» Давидом Барнеа и премьер-министром — руководителем МИД Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

Видео дня

Глава ЦРУ настаивает на том, чтобы ХАМАС и Израиль включили в повестку переговоров об освобождении заложников не только женщин и детей, но и мужчин и военнослужащих.

«Он также добивается более длительной многодневной паузы в боевых действиях, принимая во внимание требование Израиля о том, чтобы ХАМАС освобождал как минимум 10 человек за каждый день перерыва в войне», — пояснил на условиях анонимности один из источников издания.

В свою очередь газета The New York Times обратила внимание на то, что Бернс, как бывший посол в Иордании, пользуется доверием лидеров всего Ближнего Востока. Во время своего визита в Израиль, Иорданию, Египет и Катар в начале этого месяца он сосредоточился главным образом на том, чтобы заручиться поддержкой соглашения об освобождении заложников.

При этом в ЦРУ отказались комментировал поездку Уильяма Бернса в Катар.

7 октября представители палестинской организации ХАМАС нанесли мощный ракетный удар по территории Израиля, им также удалось зайти в ряд городов и захватить заложников. Израиль перешел в состояние войны и начал операцию в секторе Газа. Военные действия сопровождались масштабными разрушениями.

С 24 ноября в секторе Газа началось четырехдневное перемирие. Оно стало первой договоренностью между Израилем и ХАМАС с начала обострения конфликта 7 октября. В тот же день стало известно, что Израиль и ХАМАС провели первый обмен заложниками в рамках заключенной сделки. Автобусы Красного Креста прибыли в тюрьму Офер в Израиле и сектор Газа и забрали 39 палестинских заключенных и 25 израильских заложников в рамках первого этапа сделки. В основном это женщины и дети.